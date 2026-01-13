Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio reklam arasında taklit yaparken kameraya yakalandı

        Leonardo DiCaprio taklit yaparken kameraya yakalandı

        Leonardo DiCaprio, Altın Küre Ödülleri töreninde reklam arasında taklit yaparken kameraya yakalandı. DiCaprio'nun sözleri, dudaklarının okunmasıyla ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 10:10 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taklit yaparken kameraya yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Leonardo DiCaprio, başrolde yer aldığı 'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmiyle aday gösterildiği ancak ödülü Timothée Chalamet'ye kaptırdığı Altın Küre Ödülleri gecesinin yıldızlarından biri oldu. 51 yaşındaki DiCaprio, televizyondan canlı olarak yayınlanan törenin reklam arasında komik hareketler yaparken kameraya yakalandı.

        Kendisinden biraz daha uzakta olan biriyle göz göze gelerek diyalog kurduğu anlaşılan Leonardo DiCaprio'nun bu görüntüsü, sosyal medyada yayıldı. Ünlü oyuncunun kiminle konuştuğu anlaşılamasa da ne söylediği, dudaklarının okunmasıyla tespit edildi.

        Bir kadını taklit ettiği düşünülen Leonardo DiCaprio; "Seni izliyordum, K-Pop olayı sırasında. 'Bu kim?' diye sordun. 'Bu kim... bu adam kim? K-pop mu?' dedin" sözlerini, sadece dudaklarını oynatarak, sessiz şekilde ifade etti.

        Animasyon film 'Kpop: İblis Avcıları', Altın Küre'de 'En İyi Animasyon Filmi ve 'En İyi Orijinal Film Müziği' ödülünü aldı. Leonardo DiCaprio'nun, arkadaşına uzaktan uzağa anlatmaya çalıştığı şey de işte bu filmin ekibinin sahnede ödül almaya çıktığı anlar oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada Nasıl? - 11 Ocak 2026 (Türkiye Dünya Mutfaklarında Üst Ligde Mi?)

        Dünyada kahvaltının vazgeçilmesi hangisi? Çay mı, kahve mi? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün sordu; Araştırmacı-Yazar-Sunucu Adnan Şahin yanıtladı.  

        #Leonardo DiCaprio
        #TAKLİT
        #altın küre ödülleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Trump Venezuelalı muhalif lider ile görüşecek
        Trump Venezuelalı muhalif lider ile görüşecek
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü