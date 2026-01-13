Leonardo DiCaprio, başrolde yer aldığı 'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmiyle aday gösterildiği ancak ödülü Timothée Chalamet'ye kaptırdığı Altın Küre Ödülleri gecesinin yıldızlarından biri oldu. 51 yaşındaki DiCaprio, televizyondan canlı olarak yayınlanan törenin reklam arasında komik hareketler yaparken kameraya yakalandı.

Kendisinden biraz daha uzakta olan biriyle göz göze gelerek diyalog kurduğu anlaşılan Leonardo DiCaprio'nun bu görüntüsü, sosyal medyada yayıldı. Ünlü oyuncunun kiminle konuştuğu anlaşılamasa da ne söylediği, dudaklarının okunmasıyla tespit edildi.

Bir kadını taklit ettiği düşünülen Leonardo DiCaprio; "Seni izliyordum, K-Pop olayı sırasında. 'Bu kim?' diye sordun. 'Bu kim... bu adam kim? K-pop mu?' dedin" sözlerini, sadece dudaklarını oynatarak, sessiz şekilde ifade etti.

Animasyon film 'Kpop: İblis Avcıları', Altın Küre'de 'En İyi Animasyon Filmi ve 'En İyi Orijinal Film Müziği' ödülünü aldı. Leonardo DiCaprio'nun, arkadaşına uzaktan uzağa anlatmaya çalıştığı şey de işte bu filmin ekibinin sahnede ödül almaya çıktığı anlar oldu.