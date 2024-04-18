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        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence yeni film için onay bekliyor - magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence yeni film için onay bekliyor

        Martin Scorsese'nin yönetmenliğini üstleneceği Frank Sinatra biyografisinde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence başrolleri paylaşacak. Ancak film için henüz Sinatra'nın mirasçısı olan kızından onay çıkmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:47
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        Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence, ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin yeni filminde buluşuyor. Biyografik filmde DiCaprio, 1940'lı ve 50'li yılların en popüler şarkıcı ve oyuncularından Frank Sinatra'yı canlandıracak. Jennifer Lawrence da filmde Sinatra'nın ikinci eşi Ava Gardner'a hayat verecek.

        Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence en son 2021 yapımı 'Don’t Look Up' filminde birlikte rol almıştı.

        1998 yılında hayatını kaybeden Frank Sinatra'nın kızı Tina Sinatra, babasının mirasını yönetiyor ve şu ana kadar projeye onay vermedi. Filmde yer verilen ikinci eş Ava Gardner'in, Tina'nın annesi olan Frank Sinatra'nın ilk eşi Nancy Barbato ile olan evliliğini bozduğu biliniyor. Frank Sinatra, eşi Nancy'yi dönemin ünlü oyuncularından olan Ava Gardner için terk etmişti.

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        Ava Gardner ve Frank Sinatra, altı yıllık evliliğini 1957'de sonlandırdı

        Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence gibi iki yüksek profilli yıldızın yer aldığı filmin büyük ilgi çekmesi bekleniyor. Tina Sinatra'nın onaylaması durumunda film, Sony'nin yapımcılığında çekilecek.

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        #Jennifer Lawrence
        #Leonardo DiCaprio
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