Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence yeni film için onay bekliyor

Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence, ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin yeni filminde buluşuyor. Biyografik filmde DiCaprio, 1940'lı ve 50'li yılların en popüler şarkıcı ve oyuncularından Frank Sinatra'yı canlandıracak. Jennifer Lawrence da filmde Sinatra'nın ikinci eşi Ava Gardner'a hayat verecek.

Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence en son 2021 yapımı 'Don’t Look Up' filminde birlikte rol almıştı. 1998 yılında hayatını kaybeden Frank Sinatra'nın kızı Tina Sinatra, babasının mirasını yönetiyor ve şu ana kadar projeye onay vermedi. Filmde yer verilen ikinci eş Ava Gardner'in, Tina'nın annesi olan Frank Sinatra'nın ilk eşi Nancy Barbato ile olan evliliğini bozduğu biliniyor. Frank Sinatra, eşi Nancy'yi dönemin ünlü oyuncularından olan Ava Gardner için terk etmişti. REKLAM