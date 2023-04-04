BİRLİKTE İŞ YAPTILAR

The Guardian'ın haberi göre; Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Jho Low ile 2010'da bir gece kulübünde tanıştı. Raporlara göre DiCaprio, "Onun için çalışıyordum ve bu iş sosyalleşmemize de sebep oldu. Birbirimize daha çok görmeye başladık" dedi. İkilinin 1 milyar doları aşan bir bütçelik bir film prodüksiyonu yaratma ve oyuncunun filmlerinden esinlenen Warner Bros tema parkları kurma fikirleri olduğu biliniyor. İkili, ayrıca Belize'de çevre dostu bir otel de inşa etmek istiyordu.