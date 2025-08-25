Habertürk
        Leroy Sane'den Galatasaray itirafı - Galatasaray Haberleri

        Leroy Sane'den Galatasaray itirafı

        Galatasaray'ın Alman oyuncusu Leroy Sane, 4-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından Sarı Kırmızılılar'a geliş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 25.08.2025 - 00:48 Güncelleme: 25.08.2025 - 01:05
        Leroy Sane'den Galatasaray itirafı!
        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da 1 gol, 1 asitle yıldızlaşan Leroy Sane, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

        "HIZLI BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

        Takımın iyi bir seri yakaladığını dile getiren Sane, "Çok iyi bir his, mutluyum burada olduğum için. Hızlı bir başlangıç yaptık ve 3 galibiyet aldık. Lig devam ediyor. İlk golümü de attım, mutluyum. Şimdi devam etmek istiyoruz. Mutlu bir şekilde önümüzdeki maçlara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

        "YENİ BİR MEYDAN OKUMA İSTEDİM"

        Galatasaray'a geliş sürecine de değinen Alman oyuncu, "Galatasaray beni çok istedi. Yeni bir ülkeye gelmeyi, yeni bir meydan okumayı ben de istedim. Geçen sene onlara karşı oynarken ne kadar büyük bir takım olduklarını biliyordum. Takıma yardımcı olmak ve birçok kupayı müzemize götürmek istiyorum." dedi.

        "ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ"

        Takım arkadaşlarını da öven Sane, "Güçlü bir takımız. Victor ilk 90 dakikasını oynadı ve golünü attı. Mauro da dönüyor. İki çok iyi santrforumuz var, inanılmaz kaliteli ve deneyimliler. Gole açlar, bu da takım için çok güzel. Ritim kazanmamız gerekiyor ve mükemmeli arıyoruz. Şampiyonlar Ligi de var. Takımları mağlup edip alabileceğimiz maksimum puanı almamız gerekiyor." sözleriyle değerlendirmelerini tamamladı.

