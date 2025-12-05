Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3-2 yenen Galatasaray'da 1 gol ve 1 asist yapan Leroy Sane, galibiyeti değerlendirdi.

"ZOR VE ÖNEMLİ BİR MAÇTI"

Mücadeleyi değerlendiren Leroy Sane "Zor ve önemli bir maçtı. İlk yarıda iyi bir oyun oynadık, ikinci yarıda zorlandık. Kontrolü de kaybettik. Kazanmayı bildik." dedi.

Takımla ilgili soruya yanıt veren Leroy Sane "Herkesi tanımak ve alışmak zaman alıyor. Hem takımımız hem de hocamız olarak birbirimize çok iyi alıştık. Kulüpteki herkes evimde gibi hissetmemi sağlıyor. Önümüzdeki maçlarda iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.