        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Leroy Sane: Zor ve önemli bir maçtı - Galatasaray Haberleri

        Leroy Sane: Zor ve önemli bir maçtı

        Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, 3-2'lik Samsunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Zor ve önemli bir maçtı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 23:47 Güncelleme: 05.12.2025 - 23:47
        "Zor ve önemli bir maçtı"
        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3-2 yenen Galatasaray'da 1 gol ve 1 asist yapan Leroy Sane, galibiyeti değerlendirdi.

        "ZOR VE ÖNEMLİ BİR MAÇTI"

        Mücadeleyi değerlendiren Leroy Sane "Zor ve önemli bir maçtı. İlk yarıda iyi bir oyun oynadık, ikinci yarıda zorlandık. Kontrolü de kaybettik. Kazanmayı bildik." dedi.

        Takımla ilgili soruya yanıt veren Leroy Sane "Herkesi tanımak ve alışmak zaman alıyor. Hem takımımız hem de hocamız olarak birbirimize çok iyi alıştık. Kulüpteki herkes evimde gibi hissetmemi sağlıyor. Önümüzdeki maçlarda iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

        HAKEM AÇIKLAMASI

        Samsunspor'un penaltı itirazı ile ilgili soru üzerine açıklama yapan Leroy Sane "Oyunumun dışındaki şeyler hakkında yorum yapmak istemiyorum. Kazanmak istiyoruz. Oyun içinde eli görmedim. Tekrardan görüntülere bakmam lazım." şeklinde konuştu.

