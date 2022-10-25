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Haberler Dünyadan Leslie Jordan hayatını kaybetti! Leslie Jordan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü - Magazin haberleri
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Leslie Jordan hayatını kaybetti

ABD'li ünlü komedyen Leslie Jordan, trafik kazası sonucu 67 yaşında hayata veda etti

Leslie Jordan hayatını kaybetti! Leslie Jordan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü - Magazin haberleri
AA

BBC'nin haberine göre; Los Angeles polisi, Leslie Jordan'ın, aracıyla binaya çarptığını duyurdu. Polis, ünlü komedyenin çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

"SADECE BÜYÜK BİR YETENEK DEĞİLDİ"

Jordan'ın halkla ilişkiler temsilcisi David Shau da ünlü komedyenin ölümüyle ilgili konuştu. Shau, "Sadece büyük bir yetenek değildi, aynı zamanda en zor zamanlarında insanlara bir sığınak oldu. Ancak profesyonel ve kişisel hayatının zirvesinde hayata gözlerini yummasıyla teselli olunabilir" dedi.

"KALBİM KIRILDI"

Jordan’ın vefatının ardından 'Will & Grace'in başrol oyuncusu Sean Hayes, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hayes, "Kalbim kırıldı. Leslie Jordan, birlikte çalışmaktan zevk aldığım en komik insanlardan biriydi. Onunla tanışan herkes onu severdi. Onun gibi biri asla olmayacak. Muazzam, sevecen bir kalbe sahip eşsiz bir yetenek... Özleneceksin sevgili dostum" dedi.

"KAYBIN BİZİ ÇOK ÜZDÜ"

Aktör George Takei ise, "Televizyon ve sinemadaki birçok rolüyle bizi sevindiren Leslie Jordan’ın ölümü karşısında hayrete düştüm. Leslie, kaybın bizi çok üzdü. Neşeni ve eşsiz ruhunu özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'AMERICAN HORROR STORY'DE ROL ALMIŞTI

Tennessee Eyaleti'nin Chattanooga bölgesinde 1955'te doğan Jordan, 'Will and Grace' ve 'American Horror Story' gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınıyordu.

Fotoğraflar: Splash News

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