A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 3. maçında Letonya ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, oldukça zorlu geçen mücadeleden ay-yıldızlılar 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Milliler 23. dakikada Abdülkerim Brdakcı'nın kafa golüyle 1-0 öne geçerken, 39. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gol ise VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.
Ev sahibi Letonya, 51. dakikada Emsis'in kafa golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1. Golden sonra ataklarını yeniden sıklaştıran Milli Takım, 61. dakikada Orkun Kökçü'nün nefis asistinde Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan attığı şık golle yeniden öne geçti: 1-2.
Letonya'da Emsis, 83. dakikada ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+4'TE YIKILDIK, 90+5'TE KAZANDIK!
Mücadelenin son anlarında ise adeta ecel terleri döktük... 10 kişi kalan Letonya, 90+4'te Tobers'in attığı golle skora yeniden dengeyi getirdi. Yapılan santranın ardından ise A Milliler, İrfan Can Kahveci'yle golü bularak ölüp ölüp dirildiği maçtan üç puanla ayrıldı: 2-3.
MAÇ FAZLASIYLA LİDERİZ!
A Milli Takım aldığı bu galibiyetle grupta puanını 6'ya çıkararak, maç fazlasıyla Hırvatistan'ı geride bırakıp liderliğe yükseldi.
İkinci maçında ikinci mağlubiyetini alan Letonya ise 0 puanla son sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Arda’nın şutunda top yandan auta çıktı.
12. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Ciganiks’in şutu savunmadan döndü. Dönen topu Uldrikis tamamlamak istedi ancak Abdülkerim meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
18. dakikada Abdülkerim’den sıyrılarak sağ kanattan ceza sahasına giren Uldrikis’in şutunda top yandan dışarı gitti.
22. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Hakan’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Merih’in kale önüne indirdiği topu Abdülkerim kafayla ağlara gönderdi. 0-1
25. dakikada ceza sahası dışından Abdülkerim’in sert şutunda kaleci Purins topu güçlükle çeldi.
39. dakikada rakibinden topu kaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR’dan gelen uyarının ardından hakem Tamas pozisyonu izleyerek golü iptal etti ve Ferdi’ye sarı kart gösterdi.
50. dakikada Arda’nın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Cengiz’in zayıf şutu kaleci Purins’te kaldı.
51. dakikada Gutkovskis’in sol kanattan kale önüne ortasında Emsis kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1
53. dakikada sol kanattan rakip ceza sahasına sokulan Kerem’in ortasında Umut’un şutu yandan auta çıktı.
61. dakikada Orkun’un ara pasında sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Cengiz’in plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
90+4. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası içinde buluşan Tobers’in şu ağlara gitti. 2-2
90+5. dakikada sağ kanattan Barış Alper’in sıfıra inerek yaptığı ortada kaleci Purins’in eliyle uzaklaştırmaya çalıştığı topu İrfan Can Kahveci kafayla filelere yolladı. 2-3
Stat: Skonto
Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)
Letonya: Purins, Savalnieks, Oss, Balodis, Jurkovskis, Emsis, Tobers, Jaunzems (Dk. 80 Ikaunieks), Uldrikis (Dk. 86 Regza), Ciganiks (Dk. 76 Daskevics), Gutkovskis (Dk. 76 Krollis)
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 71 Eren Elmalı), Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 89 Ozan Kabak), Orkun Kökçü (Dk. 78 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Arda Güler (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 89 İrfan Can Kahveci), Umut Nayir
Goller: Dk. 22 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 62 Cengiz Ünder, Dk. 90+5 İrfan Can Kahveci (Türkiye), Dk. 51 Emsis, Dk. 90+4 Tobers (Letonya)
Kırmızı kart: Dk. 83 Emsis (Letonya)
Sarı kartlar: Dk. 32 Zeki Çelik, Dk. 42 Ferdi Kadıoğlu (Türkiye), Dk. 34 Oss, Dk. 66 Tobers (Letonya)
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