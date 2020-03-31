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Dilan Çıtak Tatlıses’in müzisyen sevgilisi Levent Dörter, kötü haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

Arkadaşlar merhaba... Sizlere bu sabah güzel haber vermeyi çok istiyordum ama maalesef test sonucum pozitif çıktı... Bu süreçte sizlerden tek isteğim bolca dua. Hepinizi çok seviyorum...

"BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEMEYİN"

Müzisyen, daha önce herkesi böyle uyarmıştı:

Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım. Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs.

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