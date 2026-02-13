Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Karaciğer kanseri nedeniyle 2015'te hayata vedan eden Levent Kırca'nın Oya Başar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Kırca, katıldığı bir sanat etkinliğinde objektiflere yansıdı.

"DOĞU BEN VE MAYMUNLAR BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ayşe Kırca, "Genel olarak burayı çok beğendim. Sanat alanına çok güzel bir soluk getirdiler. Galeriler buraya sanatçılarla katıldı. Ben çok başarılı buldum" dedi. Kırca; "Nisanın başında sergim olacak. Güzellik uğruna maymun figürleri yapıyorum. Onları yapmaya devam edeceğim. Doğu da bana fikirler veriyor. Doğu, ben ve maymunlar evde birlikte yaşıyoruz. O da çok başarılı bence. Güzel çizimleri var. Sevgilim diye demiyorum ama maşallah. Sanatın her köşesine yeteneği var" diyerek sevgilisi Doğu Demirkol'u övdü.

REKLAM

Doğu Demirkol ve Ayşe Kırca

"BABAMDAN SONRA EN İYİ KOMEDYEN DOĞU DEMİRKOL"

Sevgilisine övgülerini bitiremeyen Ayşe Kırca; "Doğu Demirkol'u komedyenlikte ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi. "Babamdan sonra Türkiye'ye gelmiş en yetenekli komedyen. Bunu sevgilim olduğu için söylemiyorum. Öncesinde de ben bunu böyle düşünüyordum. Dünya çapında bile en iyiler arasında diyebilirim. Doğu, olağanüstü bir yetenek, Türkiye'de şu an tek. Babamdan sonra gelmiş geçmiş en iyisi" ifadelerini kullandı.