Levent Yüksel: Yıl 1969...
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, takipçilerini 54 yıl öncesine götürdü
Levent Yüksel, nostaljik bir paylaşımda bulundu.
Anneannesi ve annesiyle fotoğrafını paylaşan Levent Yüksel, "Yer Antalya, yıl 1969… Biri beni dünyaya getiren, diğeri yetişmemde büyük emeği olan dünya güzeli iki kadın. Anneannem Hayriye Hanım ve annem Hülya… Ortadaki ufaklığın kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım" dedi.
Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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