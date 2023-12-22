Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Levent Yüksel'den duygulandıran paylaşım: Yıl 1969... - Magazin haberleri

        Levent Yüksel: Yıl 1969...

        Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, takipçilerini 54 yıl öncesine götürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Levent Yüksel, nostaljik bir paylaşımda bulundu.

        2

        Anneannesi ve annesiyle fotoğrafını paylaşan Levent Yüksel, "Yer Antalya, yıl 1969… Biri beni dünyaya getiren, diğeri yetişmemde büyük emeği olan dünya güzeli iki kadın. Anneannem Hayriye Hanım ve annem Hülya… Ortadaki ufaklığın kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım" dedi.

        3

        Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

        Soner Sarıkabadayı

        4

        Soner Sarıkabadayı

        5

        Vedat Milor

        6

        Vedat Milor

        7

        Alişan

        8

        Alişan

        9

        Murat Dalkılıç

        10

        Murat Dalkılıç

        11

        Azra Akın

        12

        Azra Akın

        13

        Oğuzhan Uğur

        14

        Oğuzhan Uğur

        15

        Merve Dizdar

        16

        Merve Dizdar

        17

        Nilüfer

        18

        Nilüfer

        #levent yüksel
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Tartıştı, bıçakladı, inşaatın önüne attı! Katil yine yakını çıktı!
        Tartıştı, bıçakladı, inşaatın önüne attı! Katil yine yakını çıktı!
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Yeni hoca kim olacak?
        Yeni hoca kim olacak?
        Eski kocasının ailesi sokak ortasında saldırdı!
        Eski kocasının ailesi sokak ortasında saldırdı!
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Müstehcen çocuk görüntüsü!" 24 şüpheli parayla satın aldı! 19 tutuklama!
        "Müstehcen çocuk görüntüsü!" 24 şüpheli parayla satın aldı! 19 tutuklama!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        El Salvador'da Bitcoin ile vatandaşlık dönemi
        El Salvador'da Bitcoin ile vatandaşlık dönemi
        Sarıkamış şehidinin cebinden çıkan şiirin öyküsü duygulandırıyor
        Sarıkamış şehidinin cebinden çıkan şiirin öyküsü duygulandırıyor
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!