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Anneannesi ve annesiyle fotoğrafını paylaşan Levent Yüksel, "Yer Antalya, yıl 1969… Biri beni dünyaya getiren, diğeri yetişmemde büyük emeği olan dünya güzeli iki kadın. Anneannem Hayriye Hanım ve annem Hülya… Ortadaki ufaklığın kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım" dedi.