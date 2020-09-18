Trabzonspor, Lewis Baker'ın 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığını borsaya bildirdi. Bordo-mavililer Baker'a 2020-21 sezonunda 700 bin Euro ödeyecek.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70.000.-EUR ödenecektir"