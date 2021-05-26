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Leyl suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali - Leyl suresi oku!

Leyl suresi Arapça okunuşu diğer sureler gibi en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için Leyl suresi Arapça okunuşu ve Diyanet Türkçe mealini haberimizde derledik. İşte Kur'an-ı Kerim'in 92. suresi Leyl suresi...

Leyl suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali - Leyl suresi oku!

Kur'an-ı Kerim'deki son ve kısa surelerden olan Leyl suresi en çok merak eidlip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Leyl suresi Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir. Mushaftaki sıralamada doksan ikinci, iniş sırasına göre dokuzuncu sûredir. A‘lâ sûresinden sonra, Fecr sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûrede insanoğlunun iki zıt huyundan, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir; imanla cömertlik ve imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir.

İşte Leyl suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali...

LEYL SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahiym

1. Velleyli iza yağşa.
2. Vennehari iza tecella.
3. Ve ma halekazzekere vel'ünsa.
4. İnne sa'yeküm leşetta.
5. Feemma men a'ta vetteka.
6. Ve saddeka bilhusna.
7. Fesenüyessirühu lilyüsra.
8. Ve emma men bahıle vestağna.
9. Ve kezzebe bilhusna.
10. Fesenüyessirühu lil'usra.
11. Ve ma yuğniy 'anhü malühu iza teredda.
12. İnne 'aleyna lelhüda.
13. Ve inne lena lel'ahırete vel'ula.
14. Feenzertüküm naren telezza.
15. La yaslaha illel'eşka
16. Elleziy kezzebe ve tevella.
17. Ve seyücennebühel'etka.
18. Elleziy yü'tiy malehu yetezekka.
19. Ve ma liehadin 'ındehu min nı'metin tücza.
20. İllebtiğae vechi rabbihil'a'la.
21. Ve lesevfe yerda.

LEYL SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

1. (Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun,
2. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun,
3. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,
4. Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.
5, 6, 7. Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.
8, 9, 10. Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.
11. Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.
12. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir.
13. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.
14. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.
15, 16. O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.
17, 18. Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.
19, 20. O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.(Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).
21. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.

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