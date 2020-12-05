Leyla İle Mecnun'un 27'inci baskısı

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Burak Aksak'ın 'Leyla İle Mecnun' adlı kitabı 27'inci baskısıyla raflardaki yerini aldı. Aksak, 'Leyla İle Mecnun' kitabını aynı addaki dizinin yarım kalan finali olarak 2018'de yayımlamıştı,

Küsurat Yayınları'ndan yayımlanan kitap, tümüyle dizideki konu ve karakterleri yansıtıyor. Ancak tamamlayıcı olmaktan çok, alternatif bir hikâye olarak gelişiyor. Bu doğrultuda kitap, diziye aşina olmayanlar için de akıcı, sürükleyici ve eksiksiz bir macera sunuyor.

Klasik Leyla İle Mecnun mesnevisinin modern ve eğlenceli bir yorumu olan 'Leyla ile Mecnun', komedi perdesinin ardında aslında derin ve hüzünlü bir aşk hikâyesini barındırıyor. Destanlaşan mesnevinin sonunda Mecnun Leyla'sına kavuşamıyor, fakat siz yine de hazır olun; bu kez her şey değişebilir

Leyla ile Mecnun'un yaşamı, mesnevi versiyonunda olduğu gibi aynı gün aynı yerde doğan iki bebek olarak kesişiyor. Aradan geçen 30 küsur yılın ardından iki genç, farklı hayatlar yaşayan bireyler olarak birbiriyle karşılaşıyor. Aynı zamanda zıt denebilecek ölçüde farklı karakterler olarak tasvir ediliyor.

Leyla'yı gördüğü ilk anda aşkından çılgına dönen Mecnun, mahalledeki can dostlarının yardımıyla Leyla'sına kavuşabilmek için farklı yollara başvuruyor. Sonunda hayatlarını birleştirmek için dünyanın dışına çıkmaya kalkışan iki aşık, kim bilir daha nelerle karşılaşacak.

'Leyla İle Mecnun'dan kesitler;

"İnsan en büyük hatayı zaman konusunda yapıyor. Zamanın sahibi sanıyor kendini. Nasılsa yaparım, daha zamanım var diyor her seferinde. Oysa zaman akıp gidiyor ellerinden."

"Belli ki âşık olmuşsun evlat. Çaresiz âşıkların son durağıdır burası. Sevdiğine kavuşursan meşk, kavuşamazsan aşk olur. Kavuşamayan âşıklar bu çölde ararlar sevdiğini. Kavuşanlarsa emlakçı emlakçı dolanır dururlar artık, 2+1 kombili."

"Her evin kendine has bir kokusu vardır. Yabancı bir eve girince garipsediğin o koku, o evde yaşayanlar için huzurun kokusudur."

"İnsan dediğin yediği her kazıktan sonra, ‘Yok abi bundan sonra kimseye güvenmem ben,' deyip de her seferinde kazık yemeye devam eden bir canlı türüdür."

"Kalabalıklar bazı güzellikleri görmenize engel olurlar. Ya da bazı güzellikler yalnızca kalabalıklar çekildiği zaman ortaya çıkarlar."

"Bak delikanlı, hayat sandığımızdan daha karmaşıktır. Her kaos kendi düzenini yaratır. Ve inan bana son diye bi' şey yoktur. Sadece başlangıç vardır. Her son başka bi' başlangıcı doğurur. Ben yeni başlangıçlara inanıyorum."