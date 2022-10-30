Leyla Lydia Tuğutlu: Oğluşumla ilk doğum günüm

ERKEK BEBEK GELİYOR

Karnı burnunda çekilen fotoğraflarını ilk kez paylaşan oyuncu gönderisinde "Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için... Güzel bir yolculuk... Yolu yarıladık bile... Hayatımıza hoş geldin canım oğlum..." ifadelerini kullanmıştı.