Leyla Lydia Tuğutlu ve eşi Ceyhun Engin kimdir? Ne zaman evlendiler? Magazin gündemini merak edenler geçtiğimiz ay dünya evine giren çiftle ilgili detayları merak ediyor. İşte Leyla Lydia Tuğutlu ve eşi Ceyhun Engin'le ilgili detaylar...

CEYHUN ERGİN KİMDİR?

20 Kasım 1986 doğumlu olan Ceyhun Ergin oyuncudur. Filinta dizinde Çelebi Rıza karakterine hayat verdi.

Ceyhun Ergin 20 Temmuz'da Leyla Lydia Tuğutlu ile dünya evine girdi.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 tarihinde Almanya’nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, ilkokula Türkiye’de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.

Leyla Lydia Tuğutlu, Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması’nda birinci oldu ve tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı.

12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye’yi Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005’te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006’da Çin’de yapılan Miss Tourism Queen International’da ‘Princess’ ödülüne layık görüldü. Fashion TV Moda Ödülleri 2007’de “Gelecek vadeden model” seçildi.