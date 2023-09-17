Leyla Tanlar ile Burak Dakak nişanlandı
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Leyla Tanlar ile Burak Dakak dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı
‘Güzel Günler’ dizisinin setinde tanışan Leyla Tanlar ile Burak Dakak’ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.
Çift dün akşam sade bir törenle nişanlandı.
Törene çiftin yakın arkadaşları olan oyuncu Mert Yazıcıoğlu da katıldı.
AŞKLARINI BU FOTOĞRAFLA İLAN ETTİLER
Leyla Tanlar ile Burak Dakak, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, aşklarını ilan etmişti. Burak Dakak, yeni yıla girerken sevgilisiyle verdiği bu pozu, "Mutlu yıllar" notu ve kırmızı kalp emojisi ile paylaşmıştı.
Dakak ve Tanlar, 'Güzel Günler' dizisinde 'Selma' ve 'Mihran' karakterlerine hayat vermişti.