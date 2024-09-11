Leyla Tanlar; 'Siyah Kalp'in masun tarafı 'Sevilay'a, Esra Dermancıoğlu ise hırslı annesi 'Hikmet'e hayat verecek

SHOW TV'de yayınlanacak, yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, 'Siyah Kalp' yarın akşam, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizide Leyla Tanlar ile Esra Dermancıoğlu hayranlık uyandıracak performanslarıyla anne - kız olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

Herkesin bir karanlık tarafı olan 'Siyah Kalp'te iyi niyeti ve masumiyetiyle öne çıkan 'Sevilay' (Leyla Tanlar), güçlü, hırslı ve kararlı annesi 'Hikmet' (Esra Dermancıoğlu) ile karmaşık ve bir o kadar çekişmeli bir anne - kız ilişkisine sahip. Samet Şansalan’ın ihtiraslı kardeşi Hikmet, konaktaki görkemli hayatını kaybetmemek için sınırları zorlamaya hazır ve her zaman tetikte… Sevilay’ın dünyası ise geçmiş defterlerin açılması ve karşısına çıkacak beklenmedik aşk ile altüst olacak.

Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve güçlü hikayesiyle ekranların yeni favorisi olacak olan dizi Kapadokya’nın etkileyici atmosferini de gözler önüne serecek. Bir yanda aile içerisinde kaoslar yaşanırken diğer yanda geçmişin sırları gün yüzüne çıkacak. Her karakterin gizli bir amaca sahip olduğu ‘Siyah Kalp’te çevrilen entrikaların kazananı kim olacak?

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Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Leyla Tanlar (Sevilay), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.