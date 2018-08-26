Leyton Orient - Dover Athletic maçı istatistikleri

Leyton Orient ve Dover Athletic, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Leyton Orient 10 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Dover Athletic 4 puanda ve 21. sırada. Leyton Orient, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dover Athletic son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 745. İddaa'da Leyton Orient kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Dover Athletic kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Leyton Orient son haftadaki Chester müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Dover Athletic, Dagenham & Rbridge karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Leyton Orient, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Leyton Orient, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

Dover Athletic ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dover Athletic, 3 gol atarken 8 gol yedi.

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