Tavuk sote tarifi, nasıl yapılır?

Tavuk sote oldukça besleyici ve yapımı pratik bir yemektir. Özellikle çocuklar tavuğu çok sever. İstenirse farklı sebzelerle de yapılabilir. Tavuk sote sayesinde sebze yemeleri de sağlanmış olacaktır.
Tavuk sote tarifi malzemeleri:
- 500 Gram Tavuk Göğsü ( Budu da tercih edilebilir) )
- 1orta boy soğan
- 2-3 tane sivri biber
- 2 Domates
- 1 Tatlı Kaşığı Domates Salçası
- Yarım çay bardağı Ayçiçek Yağı
- Tuz
- Karabiber ve Pul Biber
Tavuk sote tarifi hazırlanması:
- Tavuklar küp şeklinde doğranır ve yıkanır.
- Hafif sulu bırakılarak yağ konulan tencereye eklenir ve kavrulur.
- Soğan ve biber de doğranarak ilave edilir sotelenir.
- 5 dakika kadar pişirilir ve soyulmuş ve doğranmış domatesler eklenir.
- Pişmeye yakın baharatı ve tuzu da katılarak tamamlanır.
- Tavuk sote servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
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