Lezzetli revani tarifi, nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağının geniş kültürüyle İrmik tatlıları arasında yer alan revani tatlısı şerbetiyle, kolay yapımı ile gönüllerde taht kurmaya başarmıştır. Peki tatlı severler adına hazırlamış olduğumuz tarifimizi sizlerle paylaşıyoruz. İşte revani tatlısı tarifi, malzemeleri...
Revani tarifi malzemeleri:
- 4 Adet yumurta
- 5 su bardağı irmik
- 5 su bardağı un
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Revani tarifi şerbeti için:
- 5 su bardağı toz şeker
- 5 su bardağı su
- Az limon suyu
Revani tarifi hazırlanması:
- Öncelikle şerbeti hazırlanır.
- Bir tencerede su ve şeker kaynatılır.
- Bir kaç damla limon suyu konur ve soğumaya bırakılır.
- Revani için malzemeler bir mikser yardımıyla önce yumurta yağ ve yoğurt çırpılır.
- Üzerine irmik un ve kabartma tozu ve vanilya eklenerek devam edilir.
- Hazırlanan hamur; iyice yağlanan kek kalıbına dökülür.
- 180°C de kızarıncaya kadar pişirilir.
- Fırından çıkınca hemen; soğuyan şerbet üzerine dökülür.
- Üzerine kaymak, dondurma ya da Hindistan cevizi ile süslenebilir.
- Servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
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