LGS 2. nakil tercih başvuru ekranı e-Okul 2025: MEB LGS 2. nakil tercih başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci tercihlerde de herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, LGS 2. nakil döneminde bir kez daha tercihte bulunacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan takvim doğrultusunda LGS 2. nakil tercih başvuruları 8 Ağustos itibarıyla başladı. LGS boş kontenjanlar ve taban puanları da belli oldu. Peki, 2025 LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır, lise 3. tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, MEB LGS 2. nakil tercih başvuru ekranı e-Okul...
2025 LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 8 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 17.00'de sona erecek.
LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.
Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılacak.
Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapabilecek.
Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (anadolu lisesi, mesleki ve teknik anadolu lisesi, anadolu imam hatip lisesi) en fazla 2 okul seçilebilecek.
Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılır.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek.
2025 LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI
2025 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 08 Ağustos 2025 tarihli 1. Yerleştirmeye Esas Nakil sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri açıklandı.
2025 Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 08 Ağustos 2025 tarihli 1. Yerleştirmeye Esas Nakil sonuçlarına göre, tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları açıklandı.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
İL/İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONLARINCA YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül'de alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.