LGS 2. nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sorusu binlerce öğrenci ve velinin gündeminde. 2020 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler, 2. nakil döneminde başvurularını yaptılar ve istedikleri okulları e-Okul üzerinden yeniden tercih ettiler. Bugün de meb.gov.tr'de nakil sonuçları açıklandı. meb.gov.tr nakil sonuçları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI 2020 (MEB.GOV.TR) SORGULAMA

MEB 2020 LGS tercih kılavuzunda yer alan bilgilendirmeye göre, LGS 2. nakil sonuçları 24 Ağustos'ta yani bugün açıklandı. Öğrenciler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, gerekli bilgileri girdikten sonra nakil sonuçlarını öğrenebiliyor.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, yetersizlik durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde, her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

E OKUL VBS 2020 GİRİŞ

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

LGS 2. NAKİLLERDE ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 98'İ TERCİH ETTİKLERİ OKULLARA YERLEŞTİ

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirme sürecinin merkezi yapılan kısmının başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, "Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler." bilgisini verdi.

Özer, 2020 LGS kapsamındaki merkezi yerleştirme sürecinin 2. nakil sonuçlarının açıklanması ile birlikte tamamlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu sene LGS kapsamında liselere yerleştirmelerde hem öğrenci sayısı artışının hem de Kovid-19 salgın sürecinin iki önemli dezavantaj olduğuna işaret eden Özer, "Özellikle 8. sınıf öğrenci sayısında yaklaşık 500 binlik öğrenci artışının sisteme yüklediği aşırı yük, yerel olarak tüm illerdeki kayıt bölgelerinde her lise türünde yeterli kontenjan oluşturmamızla rahatlıkla çözüldü. 2019 yılında da olduğu gibi yerleştirme sürecinin merkezi yapılan kısmı başarılı bir şekilde tamamlandı ve yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler." diye konuştu.



Süreç sonunda herkes yerleştirilecek

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ikinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvuruların bugünden itibaren 26 Ağustos'a kadar alınacağını ve 28 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını söyledi.



Mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısında 2018'e göre yüzde 63 artış

Öğrencilerin, mesleki eğitime yönelimlerinin giderek arttığının altını çizen Özer, şunları kaydetti: "Son iki yılda mesleki eğitimde yapılan iyileştirmeler artık öğrencilerimizin de dikkatini çekti. 2020 yılında hem mesleki eğitim öğrenci sayısında hem de mesleki eğitimde başarı dilimlerinde ciddi iyileşme oldu. 2020 yılında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 446 bin 632'ye yükseldi. Böylece 2020 yılında mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısında 2019 yılına göre yüzde 50'lik bir artış sağlanmış oldu. 2018 yılına göre ise mesleki eğitimde öğrenci sayısı artışı yüzde 63. Sadece öğrenci sayısında ciddi artış olmadı, aynı zamanda sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin taban ve tavan puanlarında da önemli artışlar gerçekleşti. Sonuç olarak attığımız adımlar meyvelerini verdi."