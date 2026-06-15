LGS 2026 sınav sonuçları | MEB LGS sonuçları açıklanma tarihini duyurdu!
LGS 2026 sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınav maratonunu geride bırakan milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki yerini koruyor. 13 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan sonuç takvimine çevrildi. Adaylar bir yandan soru kitapçığı ve cevap anahtarı üzerinden netlerini hesaplamaya çalışırken, diğer yandan "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. MEB'in yayımladığı takvim doğrultusunda sonuçların ilan edileceği tarih ve tercih sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte LGS sonuç tarihi...
LGS sonuç araştırmaları günün en çok aratılan konuları arasında yerini alıyor. Yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda, yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirilen sınav sonrasında gözler sonuç açıklanma duyurusuna çevrildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman belli olacak 2026? İşte LGS sonuçları hakkında bilgiler...
LGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB takvimi doğrultusunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının, 10 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinden ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.
LGS SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANACAK?
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih olan 10 Temmuz'da yayımlanacak olup tercih süreci başlatılacak.
LGS TERCİH SÜRECİ
Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.