Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 15 Haziran 2025’te yapılacak sınavın başvuruları e-Okul sistemi üzerinden alınmaya devam ediyor. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin geleceğini şekillendirecek bu sınav, milyonlarca gencin hayalini kurduğu liselere yerleşmesine olanak tanıyacak. Peki, LGS başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...