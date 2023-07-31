LGS boş kontenjan sorgulama 2023: MEB ile LGS boş kalan kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimler

LGS boş kontenjan sorgulama 2023: MEB ile LGS boş kalan kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimler

Lise 1. nakil sonuçlarının açıklanamsının ardından LGS boş kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırması hız kazandı. MEB, LGS boş kalan kontenjanları ve taban puanlarını paylaştı. İşte, 2023 2023 LGS boş kontenjanlar, yüzdelik dilim ve taban puanları ile ilgili detaylar...

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ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 95'İ YERLEŞTİ

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,80 olarak gerçekleşti.

Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde;

Fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu.

Anadolu liselerinde bulunan 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,79 oldu.

Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 96,09 oldu.