LGS'de engel tanımayan başarı öyküsü: Günde 2 saat çalışabildi, Türkiye birincisi oldu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan Ahmet Taha Çömlekçi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Retina dekolmanından dolayı sağ gözünde görme kaybı yaşayan ve bu nedenle günde yalnızca 2 saat ders çalışabilen Ahmet Taha, azmi ve istikrarlı çalışmasıyla Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı. Yahşihan Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu öğrencisi olan Çömlekçi, yaptığı açıklamada, ders çalışırken okulda öğretmenlerinin verdiği programa göre ilerlediğini belirtti.

Çömlekçi, "Çözemediklerimi kontrol edip bir daha baktım. Hocalarımın verdiği plana uymak önemliydi. Denemelerle de kendimi geliştirdim. Yılın başından sonuna doğru soru sayısını artırdım. Soru çözme sayısı artınca pratik hız da artıyor. Gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı çok fazla çalışamıyordum, günde yaklaşık 2 saat çalışabiliyordum" dedi.

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"ÇÖZDÜKLERİ SORULARI KONTROL ETSİNLER"

Satrancın eğitim alanındaki başarısına katkı sağladığını ifade eden Çömlekçi, "Şu an hayalimde net bir meslek yok ama belki bilgisayar mühendisliği olabilir. Çok fazla soru çözmektense, çözemedikleri sorulara tekrar bakmak daha önemli. Çözdükleri soruları kontrol etsinler. Satranç, odaklanma açısından beni geliştirdi. Paragraflara yönelmede, düşünmede ve zekamı kullanmamda yardımcı olduğunu düşünüyorum. Satranç, beyni geliştirdiği gibi odaklanmaya da katkı sağladığı için LGS açısından iyi bir spor olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.