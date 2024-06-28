LGS'de kaç tercih hakkı var? LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?

LGS TERCİH SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Sonuçların açıklanmasının ardından Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.

İlk olarak yerel yerleştirme tercihleri alınacak.

Ardından merkezi sınavla öğrenci alan okullar için tercihler alınacak.

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Yerel Yerleştirme: Öğrenciler, ilk 3'ünü kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edebilecekler. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Merkezi Yerleştirme: Yerel yerleştirme tercihlerini yapıp kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

LGS tercihlerinde tercih sıralama büyük önem taşıyor. Öğrencilerin, yüzdelik dilimlerine göre gerçekçi ve stratejik tercihlerde bulunmaları gerekiyor..