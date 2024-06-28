LGS'de kaç tercih hakkı var? LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?
LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz LGS tercih süreci gündeme geliyor. Taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları göz önüne alınarak yapılan LGS tercih işlemleri başladı. İlk olarak yerel yerleştirme tercihleri alınacak. Peki LGS'de kaç tercih hakkı var? LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?
LGS kaç tercih hakkı var, tercihler nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre LGS tercihleri 28 Haziran Cuma günü başladı ve 17 Temmuz'da sona erecek. Öğrenciler lise taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamalarına göre LGS tercih işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.
LGS TERCİH SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Sonuçların açıklanmasının ardından Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.
İlk olarak yerel yerleştirme tercihleri alınacak.
Ardından merkezi sınavla öğrenci alan okullar için tercihler alınacak.
Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.
LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Yerel Yerleştirme: Öğrenciler, ilk 3'ünü kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edebilecekler. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
Merkezi Yerleştirme: Yerel yerleştirme tercihlerini yapıp kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.
LGS tercihlerinde tercih sıralama büyük önem taşıyor. Öğrencilerin, yüzdelik dilimlerine göre gerçekçi ve stratejik tercihlerde bulunmaları gerekiyor..
TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
28 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.
MEB, tercih ve yerleştirme kılavuzunu sonuçların açıklandığı gün yayımladı. Böylece öğrenciler tercih sürecine dair tüm detaylara ulaşabiliyor. Tercih tarihleri ve diğer önemli bilgiler, bu kılavuzda yer alıyor.
28 Haziran 2024: Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
28 Haziran 2024: Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
28 Haziran - 16 Temmuz 2024: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ve Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması
28 Haziran - 17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2024: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
22 - 26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
29 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
29 Temmuz - 2 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
05 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
06 - 14 Ağustos 2024: Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
16 Ağustos 2024: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
19 - 23 Ağustos 2024: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
26 Ağustos 2024: Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
09 Eylül 2024: 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı