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Kasım ayı LGS örnek soruları yayımlandı

LGS Kasım ayı örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığı hazırlandı. LGS sayısal ve sözel sorular öğrencilerin erişimine açıldı. İşte LGS Kasım ayı örnek sorular....

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  • LGS Kasım örnek soruları yayımlandı! 2022 LGS Sayısal ve Sözel örnek sorular kitapçığı ve cevapları

    Hayalindeki liseye girmek için tüm yıl boyunca hazırlanacak olan 8. sınıf öğrencileri Kasım ayı LGS örnek soruları sorguluyor. LGS örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. İşte Kasım 2022 LGS sayısal ve sözel örnek soruları kitapçığı...
  • LGS Kasım örnek soruları yayımlandı! 2022 LGS Sayısal ve Sözel örnek sorular kitapçığı ve cevapları

    LGS KASIM AYI ÖRNEK SORULAR YAYINDA

    2022-2023 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik yapılacak merkezî sınava ilişkin Kasım ayı örnek soruları öğrencilerin erişimine açıldı.

    Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.
  • LGS Kasım örnek soruları yayımlandı! 2022 LGS Sayısal ve Sözel örnek sorular kitapçığı ve cevapları

    Böylece Kasım ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1.510'a ulaştı.

    8. sınıf öğrencilerine destek sağlamak amacıyla her ay hizmete sunulan örnek sorular, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihe kadar yayımlanmaya devam edecek. Bu ay ilk kez soruların çözümleri Genel Müdürlüğümüzün resmi YouTube kanalından izlenebilecek.
  • LGS Kasım örnek soruları yayımlandı! 2022 LGS Sayısal ve Sözel örnek sorular kitapçığı ve cevapları

    KASIM AYI LGS SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI

    KASIM AYI LGS SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI

    KASIM AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI ÇÖZÜM VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

    KASIM AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI ÇÖZÜM VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

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