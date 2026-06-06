LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak? e-Okul LGS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencileri için düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini sorgulamaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda, A Milli Takımımızın Dünya Kupası maçlarının LGS günüyle çakışması nedeniyle sınav tarihinin değiştirildiği duyurulmuştu. Peki, LGS hangi tarihte ve saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı, 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kala öğrenciler e-Okul üzerinden sınav giriş belgelerini kontrol etmeye başladı. Daha önce, A Milli Takımımızın Dünya Kupası maçlarının LGS günüyle çakışması nedeniyle sınav tarihinin değiştirildiği açıklanmıştı. Peki, LGS hangi tarihte ve saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl temin edilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
LGS NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
A Milli Takımın Dünya Kupası maçlarının LGS günüyle çakışması nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda sınav tarihini değiştirdi.
Buna göre 14 Haziran'da yapılması planlanan LGS, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sınavın birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş bilgileri "https://e-okul.meb.gov.tr" adresinden yayımladı.
Öğrencilerin sınav günü hem bu belgeyi hem de geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.