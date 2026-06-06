Milli Eğitim Bakanlığı, 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kala öğrenciler e-Okul üzerinden sınav giriş belgelerini kontrol etmeye başladı. Daha önce, A Milli Takımımızın Dünya Kupası maçlarının LGS günüyle çakışması nedeniyle sınav tarihinin değiştirildiği açıklanmıştı. Peki, LGS hangi tarihte ve saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl temin edilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…