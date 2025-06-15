LGS tarihi, saati, soru dağılımı, oturum bilgisi 2025: MEB Lise LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?
Milyonlarca öğrencinin 2025 LGS heyecanı başladı. LGS tarihi, saati, soru dağılımı ve oturum bilgisi merak konusu olurken detaylar MEB kılavuzunda duyuruldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve yurt dışında 13 merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda yapılacak lise sınavındaki oturumlarda soru sayısı ve sınav süresi değişiklik gösteriyor. Peki, LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, MEB 2025 LGS saati, soru dağılımı, oturum bilgisi gibi bilgiler
LGS 2025 sınavı için büyük gün geldi çattı. Bugün LGS saati ve sınav süresi sıklıkla araştırılıyor. Milyonlarca sekizinci sınıf öğrencisinin bugün katılım göstereceği 2025 LGS sınavında Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik, Fen Bilgisi soruları sorulacak. Öğrencilere soruları cevaplandırmaları için belirli süre tanınacak. Peki LGS ne zaman, kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte LGS saati, tarihi, sorularına yönelik bilgiler
LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK, KAÇ SORU SORULACAK?
2025 LGS 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Türkiye saati ile saat 09.30'da başlayacak birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorularak 75 dakika süre verilecek.
İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.
Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.
LGS'YE GİRERKEN BULUNDURULMASI GEREKENLER
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesiyle geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, birer kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerekecek.
Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği LGS 2025 sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde resmi olarak MEB'in "meb.gov.tr" internet adresinden duyurulacak. Sonuç belgeleri posta ile gönderilmeyecek. Öğrenciler sonuçlarına e-Devlet üzerinden de ulaşabilecek.
TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
Tercih Dönemi: 14 - 24 Temmuz 2025
Yerleştirme Sonuçları Açıklanma Tarihi: 4 Ağustos 2025
Nakil Tercih Dönemleri: 4 - 14 Ağustos 2025 (1. ve 2. Nakil Başvuru ve Sonuçları)