        LGS sınav takvimi: 2026 Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman? LGS sınavı hangi güne alındı? LGS sınav giriş belgesi ne zaman alınacak?

        LGS sınav takvimi: 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi netleşirken, öğrenciler sınavın hangi gün yapılacağını ve giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi, sınav sürecine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 09:08
        2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yaklaşırken, öğrenciler sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak belgelerle birlikte adayların sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgileri kesinleşecek. LGS sınav yerleri, tarih ve sürece dair tüm detaylar ise öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

        LGS SINAVI NE ZAMAN?

        Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) takviminde güncellemeye gidildiğini açıkladı. A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası programı nedeniyle 14 Haziran sabahına denk gelen karşılaşmanın sınav günüyle çakışmaması için LGS tarihi 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi. Böylece öğrenciler sınava bir gün daha erken girecek.

        Yeni düzenlemeye göre LGS’nin birinci oturumu saat 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak.

        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

        Fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri aracılığıyla öğrencilere teslim edilecek. Adayların sınav günü ise hem bu belgeyi hem de geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
