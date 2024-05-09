LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak!?LGS sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?
Milyonlarca öğrenci tarafından beklenen LGS tarihi yaklaştıkça öğrenciler sınava nerede gireceklerini merak ediyor. Lise adaylarının her biri başka okulda sınava girecek. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı o tarihe işaret etti. İşte, detaylar...
Liselere Geçiş Sınavı için bekleyiş sürüyor. 2 Haziran'da tüm ülkede aynı anda yapılacak sınavda, öğrenciler istedikleri liseye gidebilmek için yarışacak. Şimdi gözler sınav yerlerine döndü. Milli Eğitim Bakanlığı, merakla beklenen sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını duyurdu. İşte, 2024 LGS sınav yerleri hakkında merak edilenler...
2024 LGS SINAVI VE SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ NEDİR?
8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavının 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.
Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.
LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler, LGS sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilecek.
2024 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
1. oturumda;
Türkçe 20 soru,
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru,
Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru olacak.
2. oturumda;
Matematik 20 soru,
Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru olacak.