Ülke genelindeki 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak. Toplamda 1 milyon 246 bin 429 öğrencinin katılacağı sınav, iki oturumda yapılacak. İlk oturumda 50, ikinci oturumda ise 40 soru adaylara yöneltilecek. Bu noktada, '2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. MEB, sınav saati ile ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. Peki, LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek ve toplam kaç dakika sürecek? İşte detaylar