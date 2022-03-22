LGS sınavının ne zaman olacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına dair bilgi almak isteyen öğrenciler internette araştırma yapıyor. 2021-2022 eğitim yılının ikinci döneminin gelmesi ile birlikte, öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alan LGS sınavı tarihleri ne zaman? İşte MEB 2022 LGS sınav tarihi...