Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS sonucu sorgulama: 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        LGS sonucu sorgulama: 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren öğrenciler, LGS sınavının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS soru ve cevaplarını erişime sunarken, adaylar puan hesabı yapmaya başladı. İşte 2024 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 01:45 Güncelleme: 05.06.2024 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        LGS sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler sınavı sonucu ve taban puanları ölçüsünde tercihlerini belirtilen tarihler arasında yapabilecek. Peki, "LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonucu sorgulama ekranı...

        2

        2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak.

        3

        SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NASIL YERLEŞECEK?

        Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri yerel yerleştirme ile belirlenecek.

        4

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        LGS tercihleri geçtiğimiz yıl 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da LGS tercihlerinin temmuz ayı içerisinde alınması bekleniyor.

        Borsa günü düşüşle tamamladı!
        Borsa günü düşüşle tamamladı!
        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtalya'da sessiz prova
        İtalya'da sessiz prova
        Slovenya, Filistin'i resmen tanıdı
        Slovenya, Filistin'i resmen tanıdı
        Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti!
        Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti!
        Hamas arabuluculardan ne istedi?
        Hamas arabuluculardan ne istedi?
        Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı
        Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı"
        "Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı"
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Davada yeni gelişme
        Davada yeni gelişme
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir