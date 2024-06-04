Rekabetin ve tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Eleme gecesinde Hilmi Cem yarışmaya veda ederken, hatırlanacağı Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığının sahibi Batuhan olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Haziran Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı...