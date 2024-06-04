Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 4 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da bireysel dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kendi süreleriyle sıralamalarını belirleyecek. Finalde rakibine üstün gelen yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak. Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan yarışmacı ise haftanın ikinci eleme adayın belirleyecek. İşte 4 Haziran 2024 Salı Survivor All Star haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacısı....
Rekabetin ve tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Eleme gecesinde Hilmi Cem yarışmaya veda ederken, hatırlanacağı Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığının sahibi Batuhan olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Haziran Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı...
4 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR'DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 2. eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık sembolünün sahibi haftanın ikinci eleme adayını belirleyecek.