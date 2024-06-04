Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Otogaza indirim, motorine zam!
Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. 4 Haziran'dan geçerli olmak üzere motorin grubuna zam gelirken, 5 Haziran Çarşamba günü LPG'de indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında indirim veya zam beklenmezken, 4 Haziran güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 4 Haziran 2024 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Motorine gelen zammın ardından 5 Haziran Çarşamba günü otogaz grubunda da bir indirim bekleniyor. Peki, 4 Haziran benzin, motorin, LPG ne kadar, benzin ve motorine zam var mı?" İşte detaylar...
AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?
LPG grubuna çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise 4 Haziran tarihinden geçerli olmak üzere 17 kuruşluk bir zam yapıldı.
Benzinde ise indirim veya zam beklenmiyor
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,36 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,44 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,95 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,28 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,35 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,48 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,26 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,42 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,92 TL
İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 42,54 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,76 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 20,51 TL