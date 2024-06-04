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        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Otogaza indirim, motorine zam! 4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Otogaza indirim, motorine zam!

        Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. 4 Haziran'dan geçerli olmak üzere motorin grubuna zam gelirken, 5 Haziran Çarşamba günü LPG'de indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında indirim veya zam beklenmezken, 4 Haziran güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 4 Haziran 2024 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 20:50 Güncelleme: 04.06.2024 - 20:50
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        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Motorine gelen zammın ardından 5 Haziran Çarşamba günü otogaz grubunda da bir indirim bekleniyor. Peki, 4 Haziran benzin, motorin, LPG ne kadar, benzin ve motorine zam var mı?" İşte detaylar...

        2

        AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

        LPG grubuna çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş indirim bekleniyor.

        Motorin grubunda ise 4 Haziran tarihinden geçerli olmak üzere 17 kuruşluk bir zam yapıldı.

        Benzinde ise indirim veya zam beklenmiyor

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,36 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,44 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,95 TL

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,28 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,35 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,48 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,26 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,42 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,92 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 42,54 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,76 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 20,51 TL

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