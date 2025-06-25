LGS sonucu sorgulama: 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi mercek altına aldı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan LGS her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf düzeyinde uygulanmaktadır. Peki, "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
LGS, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda 15 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. LGS'nin ardından sınav soru ve cevap anahtarının erişime sunulmasıyla, adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol ederek puan hesabı yapma fırsatını yakaladı. Peki, "LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
LGS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.
LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın soru kitapçıkları yayımlandı.
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