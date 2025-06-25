LGS, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda 15 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. LGS'nin ardından sınav soru ve cevap anahtarının erişime sunulmasıyla, adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol ederek puan hesabı yapma fırsatını yakaladı. Peki, "LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...