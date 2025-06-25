Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS SONUCU SORGULAMA 2025 | LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS sonucu sorgulama: 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi mercek altına aldı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan LGS her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf düzeyinde uygulanmaktadır. Peki, "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 23:54 Güncelleme: 25.06.2025 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        LGS, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda 15 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. LGS'nin ardından sınav soru ve cevap anahtarının erişime sunulmasıyla, adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol ederek puan hesabı yapma fırsatını yakaladı. Peki, "LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        2

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        3

        LGS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.

        LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

        5

        LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

        Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın soru kitapçıkları yayımlandı.

        SÖZEL BÖLÜM KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SAYISAL BÖLÜM KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        "Kıyamet günü saati ilerliyor"
        "Kıyamet günü saati ilerliyor"
        Trump'tan Mamdani'ye sert eleştiri
        Trump'tan Mamdani'ye sert eleştiri
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?