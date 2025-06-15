LGS soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak? 2025 MEB LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
Liselere Geçiş Sınavı bugün iki oturumda gerçekleşirken LGS soru ve cevap anahtarları kitapçığı araştırılıyor. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorularak 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek. Peki LGS soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak? MEB LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı hakkında detaylar
LGS soruları ve cevap anahtarları merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının bugün gerçekleşmesi sebebiyle LGS soruları ve cevapları da en çok merak edilen konulardan biri oldu. Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS soruları ve cevapları anahtarı MEB son dakika duyurusu ile yayımlanacak. İşte, MEB 2025 LGS sayısal-sözel soru ve cevap anahtarına ilişkin bilgiler
LGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
LGS soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) soru ve cevapları 15 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavın sona ermesinin ardından MEB tarafından duyurulması bekleniyor. LGS sınavı saat 12:50'de sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavın sona ermesinin ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını adaylara duyurması bekleniyor.
LGS SÖZEL ALAN SORULARI
Türkçe 20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Yabancı Dil 10
LGS SAYISAL ALAN SORULARI
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.