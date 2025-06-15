LGS soruları ve cevap anahtarları merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının bugün gerçekleşmesi sebebiyle LGS soruları ve cevapları da en çok merak edilen konulardan biri oldu. Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS soruları ve cevapları anahtarı MEB son dakika duyurusu ile yayımlanacak. İşte, MEB 2025 LGS sayısal-sözel soru ve cevap anahtarına ilişkin bilgiler