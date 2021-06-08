LGS soru ve cevapları YAYINDA! 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı (Sayısal ve Sözel)

LGS cevap anahtarı ve 2021 LGS soru kitapçığı yayınlandı mı? Ortaöğretime girmek için LGS ter döken öğrencilerin sınavın hemen ardından araştırmaya başladıkları soru nihayet cevabını buldu. LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlandı. İşte LGS soru ve cevapları...

LGS SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI!

LGS 2021, 6 Haziran 2021 tarihinde, ilk oturumu, saat 09.30'da, ikinci oturumuyla ise 11.30'da başladı.

LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürdü. İkinci oturumun ardından sınav saat 12.50'de sona erdi.

LGS soru kitapçığı ve LGS cevap anahtarının sınavın ardından kısa süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından geçtiğimiz gün yayınlandı. İşte LGS soru ve cevaplarının görüntüleneceği ekran...

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LGS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS soru kitapçığı ve LGS cevap anahtarı yayınlandı. LGS sonuçları ise 30 Haziran tarihinde yayınlanacak.

LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından "http://sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak.