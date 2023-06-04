LGS için beklenen gün geldi çattı. Tüm sene boyunca iyi bir lise kazanabilmek için dur durak bilmeden sınava çalışan 8. sınıf öğrencileri bugünkü sınavda ter döküyorlar. Yurt genelinde milyonlarca adayın katılım sağlayacağı sınav gününde en çok araştırılan konulardan biri de LGS soruları ve cevapları oldu. Peki, LGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 LGS (sözel ve sayısal) soru ve cevap anahtarı hakkında bilgiler...