LGS taban puanları, boş kontenjan ve başarı sıralaması açıklandı mı? MEB Anadolu, Fen, İmam Hatip LGS taban puanları 2024
Liselere Geçiş Sistemi tercih sonuçları sonrası LGS taban puanları adayların gündemine geliyor. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler. Peki Lise LGS taban puanları, boş kontenjan ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte LGS taban puanları ve kontenjanları hakkında detaylar
LGS taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralaması LGS yerleştirme sınav sonuçları sonrası araştırılıyor. Adaylar tercih sonuçlarına göre liselere yerleşecek. LGS tercih sonuçları erişime açılırken gözler boş kontenjanlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yerleştirme işlemlerine ilişkin taban puanları henüz açıklamadı. Peki LGS taban puanları açıklandı mı? İşte, 2024 Lise LGS taban puanları, boş kontenjan ve başarı sıralaması hakkında bilgiler…
LGS (LİSE) TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
LGS taban puanları henüz açıklanmadı. LGS tercih sonuçları erişime açılırken gözler boş kontenjanlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yerleştirme işlemlerine ilişkin taban puanları açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
MEB'den yapılan açıklamada " Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı %97,42 olarak gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.
LİSELERİN DOLULUK ORANLARI BELLİ OLDU
Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde fen liselerindeki 39 bin 720 ve sosyal bilimler liselerindeki 9 bin 480 kontenjanın tamamı doldu.
Anadolu liselerinin doluluk oranı yüzde 99.66
Anadolu liselerinde bulunan 67 bin 390 kontenjana 67 bin 167 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,66 oldu.
İHL'lerin doluluk oranı yüzde 95
Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 43 bin 268 kontenjana 41 bin 135 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 95,07 oldu.
Meslek liselerinin doluluk oranı yüzde 93.26
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 42 bin 490 kontenjana 39 bin 627 öğrencinin yerleşmesiyle doluluk oranı yüzde 93,26 olarak gerçekleşti.
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 6 bin 805 kontenjan açıldı. Bu kapsamda açılan kontenjanlara başvuran öğrencilerin tamamı tercihlerine yerleştirildi.
Yerel yerleştirmede öğrencilerin yüzde 95.77'si ilk üç tercihinden birine yerleşti
Merkezî ve yerel yerleştirmede tercih sırasına göre yerleşme durumu ise şöyle gerçekleşti: Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 72.64'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti.
Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 95,77'si ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.
LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bakanlık tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas 1. nakik tercih başvuruları 22-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih sonuçları ise 29 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Herhangi bir liseye kayıt hakkı elde edemeyen adaylar için ise 2. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 2. tercih sonuçları ise 5 Ağustos’ta duyurulacak. Takvim ise şu şekilde;
Merkezî Sınav Puanlarının İlanı 28 Haziran 2024
Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 28 Haziran 2024
Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 28 Haziran-17 Temmuz 2024
Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 22 Temmuz 2024
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 22-26 Temmuz 2024
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 29 Temmuz 2024
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 29 Temmuz-2 Ağustos 2024
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 05 Ağustos 2024