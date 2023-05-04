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LGS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? İşte 2023 LGS tarihi

Liselere Geçiş Sınavı LGS için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen LGS sınavında 2. dönem konuları sınava dahil edilmeyecek. Başvuruları 3 ila 13 Nisan günleri arasında alınan LGS sınavı giriş yerleri MEB tarafından ilan edilecek. İşte 2023 LGS tarihi...

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  • LGS TARİHİ 2023 | LGS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş yerleri ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS sınav tarihi belli oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin LGS 2. dönem konularından muaf tutulacağını açıkladı. Başvuru işlemlerini 3-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiren öğrenciler, sınav giriş belgelerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen LGS sınavının ardından sonuçlar 26 Haziran'da açıklanacak. İşte LGS sınav ve sonuç tarihleri...
  • LGS TARİHİ 2023 | LGS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş yerleri ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS 2023 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

    Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdiden sınava girece tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."
  • LGS TARİHİ 2023 | LGS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş yerleri ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS SINAV SONUÇ TARİHİ 

    MEB tarafından LGS sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
  • LGS TARİHİ 2023 | LGS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş yerleri ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

    Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
  • LGS TARİHİ 2023 | LGS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş yerleri ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs'a kadar başvuru yapacaklar.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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