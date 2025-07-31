Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS tercih yerleştirme sonuç tarihi belli oldu 2025! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS tercih sonuç tarihi belli oldu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        14 Temmuz'da başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri, 24 Temmuz tarihinde sona erdi. Bu tarih aralığında tercihlerini sınav sonucu ve taban puanlarına göre yapan adaylar, LGS tercih sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 00:18 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        LGS tercih yerleştirme işlemleri 24 Temmuz itibarıyla sona erdi. Hayal ettiği liseye girebilmek adına tercihlerini yapan adaylar, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. LGS tercih sonuçları, 'meb.gov.tr' adresi üzerinden erişime sunulacak. Peki, "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte LGS tercih sonuç tarihi...

        2

        LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

        2025 LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak.

        3

        LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

        4

        LGS NAKİL TARİHLERİ

        Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Süreç komisyonunda gözler Meclis'te
        Süreç komisyonunda gözler Meclis'te
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!