Geçtiğimiz günlerde açıklanan sınavın merak konusu olan LGS tercih ve okulların yüzdelik dilimleri hakkında öğrenciler araştırmalar yapıyor. Peki Peki LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB 2019 tercih robotu, LGS tavan ve taban yüzdelik dilimleri...

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da dün yayımlandı. MEB resmi sitesinden yayınlanan duyuru ile LGS tercih kılavuzunu LGS sınavına giren öğrencilerin erişimine açıldı. 2019 LGS tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

LGS TERCİH KILAVUZU

LGS KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİMLERİ (TABAN VE TAVAN PUANLARI)

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfasında 2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 2019 Merkezi Sınav Puanına Göre İlk %20’lik Dilimlerdeki Öğrenci Sayıları (İl Dağılımı),2019 Yılı Merkezi Sınav Puanına Göre Yüzdelik Dilimlerdeki Öğrenci Sayıları (İl Dağılımı) listesini yayınladı. Aşağıdaki butona tıklayarak kontrol edebileceksiniz.

YÜZDELİK DİLİMLER VE OKULLAR

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 01-12 Temmuz 2019 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.