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'Libya Anlaşması'yla petrol arama için geri sayım

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO),Akdeniz'de 12 millik Türk karasuları dışında sahip olduğu iki petrol arama ruhsat alanı için ilave, beş alan için de yeni yaptığı ruhsat başvurusunda geri sayım başladı. TPAO’nun başvurusu için 90 günlük askı süresi bu hafta doluyor. Şu ana dek söz konusu alanlar için başka bir (yerli ya da yabancı) başvuru olmadığı kaydediliyor. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG),TPAO’nun başvurusunu eylül ayının hemen başında sonuçlandırması, ruhsatlandırma işleminin tamamlanması bekleniyor. MAPEG, ruhsat verdiğinde Libya ile yapılan anlaşma kapsamında Girit ile Kıbrıs arasında kalan bölgede (Türkiye ile Libya anlaşması çerçevesinde) petrol arama çalışması başlayacak. Yıl sonundan önce bölgede arama çalışmasının başlayabileceği ifade ediliyor. Olcay Aydilek'in haberi...

Libya Anlaşması

Ankara’da petrol ve doğal gaz hareketliliği sürüyor. Karadeniz’de, Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu açıklandı. Bölgede, arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına 27 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi. Bu amaçla, yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

AKDENİZ’DE YENİ SAHALAR

Akdeniz’de, bir başka bölgede yürütülecek petrol arama çalışmalarına ilişkin, 30 Mayıs’ta tüm dünyaya duyurulan başvuru da sonuçlanma aşamasına geldi.

Bu başvuruyu kısaca anımsatalım. Resmi Gazete'de 30 Mayıs Cumartesi günü yayımlanan yedi ayrı ilana göre TPAO, MAPEG’e, Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip olduğu iki petrol sahasının biri için 116,745 hektar, diğeri için 193,522 hektar ilave başvuru yapmıştı.

TPAO’nun başvurusu için 90 günlük askı süresi bu hafta doluyor. Söz konusu alanlar için başka şirketlerden şu ana dek herhangi bir başvuru olmadığı, bundan sonra da gelmesinin beklenmediği kaydediliyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

MAPEG’in, TPAO’nun başvurusunu kısa sürede (eylül ayında) sonuçlandırması, ruhsatlandırma işleminin hızla tamamlanması bekleniyor. MAPEG, ruhsat verdiğinde Libya ile yapılan anlaşma kapsamında Girit ile Kıbrıs arasında kalan bölgede (Türkiye ile Libya arasında 2019 Kasım ayında imzalanan anlaşma çerçevesinde) petrol arama çalışması başlayacak.
Bu kapsamda yıl sonundan önce bölgede petrol arama çalışmasının başlayabileceği ifade ediliyor.

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