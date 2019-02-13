Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesine bağlı 21 kırsal mahallede PKK’ya yönelik başlattığı operasyonda, Yolçatı Köyünde yola tuzaklı EYP’nin yanı sıra 6 sığınakta mühimmatların yanı sıra 10 ayrı noktada 5 ton 209 kilo esrar ele geçirdi. Sığınaklarda yapılan aramalarda bulunan giysiler arasında jandarma olay yeri inceleme yeleği bulunması ise dikkat çekti.

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Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, Diyarbakır Valiliğinde yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının başkattığı, komandonve polis özel harekat timlerinin katıldığı “Bayrak-114 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Birkan Gündüz” operasyonu tamamlandığını duyurdu.

​Açıklamada şöyle denildi:

"Operasyonda bölücü örgüt ​mensuplarınca kullanılan, 6 kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. ​Lice ilçesi Yolçatı Köyü stabilize yolundaki menfez içerisine BTÖ mensuplarınca yerleştirilen, 12 kg’lık tüpten oluşan 1 mayın/EYP düzeneği tespit edilmeyi müteakip, uzmanlar tarafından yerinde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, arazi ve jelikon bidonlar içerisinde; 1220adet 7,62 mm. AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 500adet Mavzer fişeği, 1 adet iki parça halinde jenaratör, 2 adet bombaatar mühimmatı, 6 adet 4’lü pil bloğu, (1) adet 6’lı pil bloğu, (1) adet büyük 2’li pil bloğu, (28) adet küçük pil, (4) adet 12 Voltluk akü, (2) adet büyük tüp, (1) adet güneş paneli kontrol düğmesi, çok miktarda mayın/EYP düzeneğinde dış kap olarak kullanılmak üzere şekillendirilmiş tencere, (3) adet 100 lt’lik mayın/EYP düzeneğinde dış kap olarak kullanılan demir su kazanı, 110 metre elektrik kablosu, çok sayıda çadır demiri, giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman [(1) adet şemsiye, (1) adet kaset çalar (Teyp),(3) adet sivil çanta, (2) adet askeri sırt çantası, (18) adet 2,5 litrelik pet su, (2) adet Jandarma Kriminal yeleği, (1) adet terörist kıyafeti, (2) adet puşi, (3) çift mekap ayakkabı, (2) adet med, (2) adet uyku tulumu, (2) adet panço, (1) adet pantolon, (1) adet erkek gömleği, (1) adet şal, (1) adet çekiç, (2) adet testere, (2) adet deniz küreği, (6) adet tencere)] ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir.”

5 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİDİ

Valillik açıklamasında Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise Dibek, Yolçatı ve Yalaza Köyleri kırsalında 10 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette tespit edilen, 30 adet Jelikan bidon ile arazide gizlenen 52 çuval ve poşet içerisinde 5 ton 209 kg esrar maddesi ele geçirildiği kaydedildi.