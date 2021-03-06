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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Sivasspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Mustafa Muhammed'in yanı sıra, sakatlığı süren Emre Taşdemir forma giyemeyecek. Süper Lig'in en az gol yiyen takımı Galatasaray, sahasındaki son 10 lig karşılaşmasında mağlup olmadı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Sivasspor'u konuk edecek

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak . Maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Ligde geride kalan 28 haftada 27 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla haftaya averajla bir maçı eksik Beşiktaş'ın önünde lider girdi.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ancak son haftalarda aldığı puanlarla orta sıralara tırmanan kırmızı-beyazlı ekip ise 26 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgiyle 33 puan topladı. Sivas temsilcisi, 29. hafta öncesinde 11. sırada yer buldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor müsabakasında 2 oyuncusundan faydalanamayacak.

Ligin 28. haftasındaki MKE Ankaragücü müsabakasında kırmızı kart gören ve Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 1 maç ceza verdiği Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlığı süren Emre Taşdemir de yarınki karşılaşmada kadroda yer alamayacak.

Galatasaray'da 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve 4 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sahaya çıkamayan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ise takımla çalışmalara başladı. Maç kondisyonu sıkıntısı bulunan Saracchi, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Sivasspor'a karşı mücadele edebilecek.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Younes Belhanda, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Taylan Antalyalı yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 53 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 21 gol gördü. Galatasaray, ayrıca 13 maçla ligde kalesini en fazla gole kapatan takım olarak öne çıkıyor.

SAHASINDA 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 10 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon çıktığı 12 iç saha müsabakasındaki tek yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu son 10 karşılaşmada rakiplerine 3 puan vermedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Fatih Terim'in öğrencileri, 10 maçlık iç saha yenilmezlik serisinde konuk takım filelerini 27 kez havalandırırken, kalesinde sadece 4 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, 10 maçın 6'sında kalesini gole kapatmasını bildi.

30. RANDEVU

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 30. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 29 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 64 golüne, Sivasspor 37 golle yanıt verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.

GALATASARAY'IN İSTANBUL'DA PUAN KAYBI YOK

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile sahasında yaptığı maçlarda puan yitirmedi. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 14 Süper Lig müsabakasında da gülen taraf Galatasaray oldu. İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 35 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 12 gol atabildi.

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