Liderlerden bayram mesajları

Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbimiz kesilen kurbanları, yapılan hacları ve kılınan bayram namazlarını kabul eylesin. Büyüklerin hatırlandığı, küçüklerin sevindirildiği günler olsun. Bayramımız küskünlüklerin bitmesine, birliğe, dayanışmaya ve kardeşliğe vesile olsun. Kalplerimiz birbirine, Hakk'a ve hakikate yakınlaşsın."

"KURBAN BAYRAMI YARDIMLAŞMANIN ZİRVEYE ÇIKTIĞI BİR BAYRAMDIR"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından "Kurban Bayramı; fedakârlığın, merhametin, gönül birliğinin ve ortak vicdanın bayramıdır. Bugün, ihtiyaç sahibini gözetmenin, sofraları ve duaları paylaşmanın, kardeşliğimizi büyütmenin vaktidir. Her ırktan her milletten her dilden her renkten milyonlarca Müslümanın Arafat’ta insanlık tarihinin en büyük buluşmasını gerçekleştirdiği şu saatlerde Yüce Rabbimden; mübarek Kurban Bayramı’nın aziz milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa barış, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" notuyla paylaştığı videoda tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramını kutladı.

Davutoğlu, videoda şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, fedakarlığın, dayanışmanın, karşılıklı olarak yardımlaşmanın zirveye çıktığı bir bayramdır. Ama sadece bununla ilgili değil, esas itibariyle insanlık tarihinin en büyük buluşmasının gerçekleştiği bir bayramdır."

"GÖNÜLLER BİRLEŞİNCE YOLLAR AŞILIR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti teşkilatlarına Kurban Bayramı mesajı gönderdi.

Babacan, bir bayrama daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını, bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, dayanışmanın büyüdüğü, gönüllerin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

DEVA ailesi olarak, Türkiye'nin her köşesinde aynı inanca, aynı vicdana ve aynı umutlara omuz veren büyük bir kadro olduklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:

Tehditlerin, belirsizliklerin ve milletlerin geleceğini tehdit eden ağır sınamaların arttığı bir dönemde; memleketimizin huzurunu, birliğini ve istikbalini korumanın yolu kendi dayanışmamızı güçlendirmekten geçiyor. Çünkü biliyoruz ki gönüller birleşince yollar aşılır, zorluklar azalır, umut büyür. Bu kutlu yolculukta emeğiyle, fedakârlığıyla, sabrıyla mücadele veren her bir teşkilat mensubumuza gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin gayreti, yarının güçlü Türkiye’sine duyduğumuz inancın en büyük teminatıdır. Bayramın; evlerinize huzur, gönüllerinize ferahlık, ülkemize kardeşlik getirmesini diliyorum. Nice bayramlarda aynı umutla, aynı kararlılıkla ve aynı birlik ruhuyla buluşmak dileğiyle… Kurban Bayramı'nız mübarek olsun."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.