Liderlerden Berat Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabb'im bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte ramazana kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum.



Rabbim bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte Ramazan'a kavuştursun.… pic.twitter.com/1hEqrTdq7w — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 24, 2024

ÖZGÜR ÖZEL: BU MÜBAREK GÜNÜN BARIŞ GETİRMESİNİ DİLİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, bu mübarek günün tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum."

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Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutluyor, bu mübarek günün tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum.#BeratKandili pic.twitter.com/vaUdkqgA44 — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 24, 2024

KURTULMUŞ: MAZLUMLARIN KURTULUŞUNA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi mübarek Berat Gecesi'ni tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in habercisi, kurtuluş ve arınma vesilesi Berat Gecemizin insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyor; bu mübarek gecede yapılacak dua ve ibadetlerin başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın bütün mazlumlarının kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.